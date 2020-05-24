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Факти / Україна / Суспільство

Величезні черги та відсутність масок: що відбувається у Київському зоопарку

Біля входу, де купуються квитки в Київський зоопарк, утворилися величезні черги.

Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

– У п’ятницю на черговому онлайн-брифінгу мер столиці Віталій Кличко запросив усіх відвідати оновлений Київський зоопарк. Багато хто прислухався до заклику градоначальника, що спровокувало величезні черги, – йдеться у повідомленні.

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  • Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок
  • Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок
  • Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок
  • Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок
  • Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок
  • Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок
Величезні черги та відсутність масок: що відбувається у Київському зоопарку / 3 фотографии

На кадрах видно, що частина людей прийшла без масок і не дотримується соціального дистанціювання.

Також вздовж проспекту біля зоопарку утворилася імпровізована автомобільна стоянка.

Нагадаємо, 23 травня Київський зоопарк відновив свою роботу після першої за 50 років реконструкції.

Фото: Київський зоопарк

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