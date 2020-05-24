Київський зоопарк 24 травня: великі черги людей без масок

Біля входу, де купуються квитки в Київський зоопарк, утворилися величезні черги.
Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.
– У п’ятницю на черговому онлайн-брифінгу мер столиці Віталій Кличко запросив усіх відвідати оновлений Київський зоопарк. Багато хто прислухався до заклику градоначальника, що спровокувало величезні черги, – йдеться у повідомленні.
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На кадрах видно, що частина людей прийшла без масок і не дотримується соціального дистанціювання.
Також вздовж проспекту біля зоопарку утворилася імпровізована автомобільна стоянка.
Нагадаємо, 23 травня Київський зоопарк відновив свою роботу після першої за 50 років реконструкції.
Фото: Київський зоопарк