Частині киян повернули гарячу воду. У яких районах закінчились випробування

Частину мікрорайонів Києва підключили до гарячого водопостачання після проведення гідравлічних випробувань тепломереж.
Подачу відновили у 2,6 тис. житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.
Відновлюється постачання гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому та Мінському масивах, Оболоні і Відрадному.
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Водночас тимчасово припинено гаряче водопостачання в житлових будинках Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва.
Нагадаємо, гарячу воду також відключили з 19 травня по 10 червня у 1 300 житлових будинках. КП Київтеплоенерго проводить другий етап гідравлічних випробуваннь тепломереж.
Джерело: Київтеплоенерго
Фото: Київтеплоенерго