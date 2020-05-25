Хто отримає додаткові виплати через коронавірус – уточнений перелік посад

Міністерство соціальної політики затвердило перелік посад працівників соціальної сфери, яким передбачені доплати до заробітної плати.

Додаткові гроші отримають люди, які згідно з законом №540-ІХ борються з поширенням коронавірусної хвороби.

Гроші на це мають бути закладені у місцеві бюджети.

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Доплату у розмірі до 100% заробітної плати зможуть отримати:

соціальні педагоги та фахівці із соціальної роботи;

фахівці із соціальної допомоги вдома;

соціальні працівники;

соціальні робітники;

фахівці з фізичної реабілітації;

практичні психологи та психологи.

Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи сфери соціального захисту.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики очікує, що за підсумками 2020 року рівень бідності зросте до 45% через пандемію коронавірусу. Але підстав очікувати його суттєвого підвищення немає.