Станом на 25 травня в Україні зафіксували 21 245 випадків коронавірусу, за добу 259 людей захворіли на Сovid-19, що свідчить про падіння добового приросту хворих у країні.

Загалом в Україні 623 людини померли від коронавірусу, 7 234 – вилікувалися, за добу – 6 померли, 126 – одужали.

Складна ситуація з коронавірусом залишається у Чернівецькій (45 нових випадків) та Львівській (27 нових випадків) областях, у них виявили найбільший добовий приріст.

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Серед міст за кількістю хворих продовжує лідирувати Київ. За добу у столиці – 29 нових інфікованих, усього – 2 652 випадки коронавірусної хвороби. Хоча вперше за останні кілька днів у місті динаміка з новими хворими різко пішла на спад.

– Захворіли 15 жінок віком від 27 до 72 років, 11 чоловіків від 37 до 75 років, 2 дівчинки віком 11 та 12 років та 1 хлопчик, якому 10 рокiв, – повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше хворих у Дарницькому та Печерському районах міста.

Загалом ситуація з коронавірусом у країні поки залишається напруженою. Так, у Київській області зафіксували спалах вірусу. У гуртожитку міста Переяслав, де мешкає 165 осіб, виявили хворого на коронавірус. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Також він повідомив, що у регіоні три лікарні припинили прийом хворих на коронавірус.

– У області у зв’язку з виявленням хворих на коронавірус припинили госпіталізацію Бородянська та Миронівська центральні районні лікарні, а прийом реанімаційних хворих – Тетіївська центральна районна лікарня, – додав Василь Володін.

А у Харкові захворіли четверо курсантів Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба. Нині їх направили на ПЛР-тестування після попередньо підтвердженого вірусу, повідомили у прес-службі вишу.

У Львівській області через коронавірус до лікарні госпіталізували цілу сім’ю – матір, батька і двох дітей. Як повідомляє місцеве видання, у батьків тест уже підтвердив вірус, аналізи дітей ще перевіряються.

Тим часом країна продовжує виходити з карантину.

25 травня у Києві та Харкові запрацювали підземки.

У метрополітені столиці нині повністю відмовилися від жетонів та закликають киян сплачувати за проїзд картками чи мобільними додатками. А у Харкові до підземки пускають лише у масках чи респіраторах. Крім того, транспорт запустили і в Київській області.

Крім того, з 25 травня у низці українських регіонів запрацювали і дитячі садки. У закладах відтепер перед початком роботи всім співробітникам міряють температуру, а відвідувачі проходять скринінг.

Відновили роботу і заклади ДМС, хоча не у всіх регіонах країни. Зокрема, поки ДМС не працює Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

З 25 травня відкрилася для прихожан і Києво-Печерська лавра. Про це повідомили у прес-службі УПЦ.

Про те, які послаблення карантину відбудуться у Києві з 1 червня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.