Кладовища в Києві відкриють з 1 червня в рамках наступного етапу ослаблення карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

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– З 1 червня ми плануємо відкрити дитячі садки, спортивні комплекси і зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм. Також з 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ, – повідомив Кличко.

Раніше Факти ICTV писали, що головну вулицю столиці Хрещатик реставрують у 2021 році, а ялівці, які висадили напередодні, замінять каштанами.