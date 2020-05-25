PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Коли відкриють кладовища в Києві – дата

Кладовища в Києві відкриють з 1 червня в рамках наступного етапу ослаблення карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

Читайте: Метро, садки та ДМС: що в Україні запрацювало 25 травня

– З 1 червня ми плануємо відкрити дитячі садки, спортивні комплекси і зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм. Також з 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ, – повідомив Кличко.

Раніше Факти ICTV писали, що головну вулицю столиці Хрещатик реставрують у 2021 році, а ялівці, які висадили напередодні, замінять каштанами.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка