Коли запрацюють дитсадки у Дніпропетровській області – дата

З 27 травня 2020 року у Дніпропетровській області запрацюють дитячі садки.

Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Після відкриття у дошкільних закладах освіти мають дотримуватися такі правила:

проведення температурного скринінгу на початку робочої зміни;

перевірка температури у дітей через кожні чотири години;

батьки мають бути у масках чи респіраторах.

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Крім того, до закінчення карантину у дитсадках не будуть користуватися багаторазовими рушниками, іграшками, килимами з довгим ворсом, проводитися колективні ігри та батьківські збори.

Нагадаємо, раніше ми анонсували відкриються дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Києві з 1 червня.

Джерело: Дніпропетровська ОДА