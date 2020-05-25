Коли запрацюють дитсадки у Дніпропетровській області – дата

З 27 травня 2020 року у Дніпропетровській області запрацюють дитячі садки.
Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
Після відкриття у дошкільних закладах освіти мають дотримуватися такі правила:
- проведення температурного скринінгу на початку робочої зміни;
- перевірка температури у дітей через кожні чотири години;
- батьки мають бути у масках чи респіраторах.
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Крім того, до закінчення карантину у дитсадках не будуть користуватися багаторазовими рушниками, іграшками, килимами з довгим ворсом, проводитися колективні ігри та батьківські збори.
Нагадаємо, раніше ми анонсували відкриються дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Києві з 1 червня.
Джерело: Дніпропетровська ОДА