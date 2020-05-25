Строк подання документів на повторний конкурс на керівника Національної служби здоров’я України продовжили до 27 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Спочатку кінцевий строк прийняття документів був 25 травня о 18.00.

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– Я отримав відповідні питання від людей, які нібито не встигають подати всі документи, тому було ухвалено рішення подовжити строк, це дозволяє закон до 5 днів прийому документів. Кінцевий строк зараз продовжений до 18.00 27 травня, – заявив Степанов.

Нагадаємо, 20 травня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що не погодив жодної кандидатури з-поміж трьох переможців конкурсу на посаду голови НСЗУ.

До речі, 25 травня випуск Свободи слова на ICTV, який вийде о 22.30, буде присвячений медичній реформі.