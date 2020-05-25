Послаблення карантину. Коли запустять міжрегіональний транспорт та запрацюють ТРЦ

За підрахунками Міністерства охорони здоров’я, до зняття карантинних обмежень не готові дев’ять областей. На заході – Чернівецька, Рівненська, Закарпатська, Львівська і Волинська. На сході – Донецька і Луганська. А ще Дніпропетровська і Київська.

Але найбільша інтрига – навколо столиці. Київ весь тиждень перебував у транспортному колапсі. В годину пік черги розтягнулися на сотні метрів. До громадського транспорту пускали лише за спецперепустками.

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Від 23 травня тисячі київських водіїв працюють вже без обмежень перевезення, але із збереженням дистанції.

Правда, як забезпечити ту саму соціальну дистанцію, на якій наполягає МОЗ, поки для водіїв таємниця. Адже витримати 1,5 метра – просто нереально. Аби зайві не заходили, вся надія на свідомість пасажирів.

З 25 травня у Харкові та Києві запустили ще й метро. Мер столиці вже попереджає, що як відкрили – так можуть і закрити.

В Міністерстві транспорту вже заговорили ще й про міжміські перевезення. Тим паче, що цього тижня Україна вже відкрила кордони. Запрацювали усі пункти пропуску, крім тих, що на рубежі з Росією та Білоруссю.

Життя поступово повертається до звичного ритму. У столиці навіть зоопарк вже приймає відвідувачів. Послаблення карантину цього тижня відчули на собі і готел’єри.

Також дозволили відкриватися дитячим садочкам. Виключення тільки Київ, де заявили, що роботу дитсадки почнуть з 1 червня.

Сушарки замість рушників, термометри, маски, рукавички та дезінфектори – це нові реалії, з якими тепер доведеться знайомитися малечі. Дистанція буде і у спальні, і в їдальні.

Із 1 червня за планом уряду – відкриються спортзали та також школи. Правда, тільки для випускників. В останню чергу, з 15 червня, запрацюють музеї та театри.

Та послаблення не всюди і не для всіх. На Закарпатті статистику зіпсував спалах у Мукачівському психоневрологічному інтернаті. Там вже 70 інфікованих. На Волині також кількість нових хворих стабільно висока.

Попри послаблення обмежень, карантин уряд вчергове продовжив, тепер вже до 22 червня.

Паралельно із запуском інфраструктури урядовці розробляють ще й медичний план. Найближчим часом в Україні масово розпочнуть робити так звані ІФА-тести. Вони дешевші за ПЛР-аналізи, та й результати можна отримати набагато швидше.

ІФА-тести будуть робити медикам, поліцейським, нацгвардійцям, та тим, хто лягає на планову операцію. Саме низький рівень тестування, як кажуть лікарі, залишається головною проблемою боротьби з коронавірусом.

Чергове загострення хвороби медики прогнозують на середину осені. І як до цього підготуватися треба думати вже зараз.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра відкрилася для прихожан після затяжного карантину.