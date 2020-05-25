Послаблення карантину в Києві з 1 червня: відкриють пляжі, дитсадки і спортзали

У Києві з 1 червня можуть запрацювати дитячо-юнацькі спортивні школи та пляжі.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-конференції.

– Із першого червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, ми плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри окрім басейнів, дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм, – повідомив Кличко.

Читайте: У Київській області послаблять карантин – дата

Водночас, відновлювати роботу дитячих секцій і таборів у столиці поки не будуть.

– Готуються до прийому дітей столичні садочки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів у школах. Але це – перспектива липня, не раніше. Щодо дитячих секцій – відновлення їх роботи заплановане на вересень, – додав Кличко.

Рішення про відкриття дитячих розважальних зон у торгово-розважальних закладах приймуть окремо.

– Я вже говорив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окремо. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня. Але, дитячі розважальні зони поки не працюватимуть, – підкреслив міський голова.

Нагадаємо, у Києві кількість нових випадків коронавірусу різко пішла на спад.

Станом на 12.00 25 травня у Києві зафіксовано 2 652 випадки коронавірусної хвороби. За добу захворіло 29 киян.