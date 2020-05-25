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Факти / Україна

Справа Шеремета: Дугарь відпустили під заставу, Антоненка залишили під вартою

Печерський районний суд відпустив під заставу в розмірі 168 тис. грн одну із підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета військову медсестру Яну Дугарь.

Але вона мусить прибувати до прокурора, слідчого, судді за вимогою; утримуватися від спілкування зі свідками; не залишати без дозволу населений пункт, в якому проживає; повідомляти  про зміну місця проживання; здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; та носити електронний браслет.

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Також суд своїм рішенням залишив ще одного підозрюваного Андрія Антоненка під вартою до 23 липня.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла  Шеремета підозрюють військову медсестру Яну Дугарь, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, а також музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен закінчити справу Шеремета.

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