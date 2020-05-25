З 15.00 25 травня 2020 року у Дніпрі підземка може перевозити пасажирів.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
– Перевезення відбуватиметься з дотриманням певних санітарних вимог стосовно дистанції між людьми, – йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОДА.
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Крім того, пасажири мають використовувати засоби індивідуального захисту.
Нагадаємо, раніше ми писали про старт роботи столичної підземки. Як працює метро Києва, які правила діють у метрополітені і кого пускають, читайте у матеріалі Фактів ICTV. Обов’язковою умовою для користування Київським метрополітеном є наявність маски, також киянам рекомендують одягати рукавички.
Джерело: Дніпропетровська ОДА