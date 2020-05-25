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Факти / Україна / Суспільство

Стало відомо, коли відкриють метро в Дніпрі

З 15.00 25 травня 2020 року у Дніпрі підземка може перевозити пасажирів.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

– Перевезення відбуватиметься з дотриманням певних санітарних вимог стосовно дистанції між людьми, – йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОДА.

Читайте: Метро Харкова відновило свою роботу: як працює та кого пускають

Крім того, пасажири мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше ми писали про старт роботи столичної підземки. Як працює метро Києва, які правила діють у метрополітені і кого пускають, читайте у матеріалі Фактів ICTV. Обов’язковою умовою для користування Київським метрополітеном є наявність маски, також киянам рекомендують одягати рукавички.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

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