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Факти / Україна / Суспільство

У гуртожитку Переяслава виявили спалах коронавірусу

У місті Переяслав Київської області зафіксували ще одни спалах коронавірусу.

Про це на брифінгу поінформував тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

 – Черговий спалах коронавірусу зафіксували у гуртожитку міста Переяслав. Він розташований на території студмістечка, де мешкає 165 осіб. Інфікованого на Covid-19 виявили випадково після того, як його прооперували внаслідок побутової травми. Йому зробили спочатку швидкий, а потім ПЛР-тест, які показали наявність коронавірусної інфекції, – розповів Володін.

Також в. о. голови Київської ОДА зазначив, що наразі описано коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За цими результатами буде зрозуміло, чи впроваджувати суворий карантин у гуртожитку.

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Окрім цього, він зазначив, що у гуртожитку міста Українка, згідно з повторними аналізами, хворих на коронавірус немає.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні станом на 25 травня різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19.

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