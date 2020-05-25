Угорська авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення своїх українських рейсів до 15 червня, тому пасажири зможуть повернути усю вартість куплених квитків.

Компенсацію за втрачені квитки можна отримати у формі спеціального кредиту, який можна використати на покупку квитків протягом наступних двох років.

Також можливе грошове відшкодування, однак ця процедура може зайняти більше часу.

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– Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агентства, повинні зв’язатися з компанією, де вони придбали квитки, – йдеться у повідомленні.

Перенесення дати відновлення авіасполучення Wizz Air пояснила рішенням уряду про продовження карантинних обмежень.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували перелік авіакомпаній, які відкрили бронювання квитків на рейси з України.