Угорська авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення своїх українських рейсів до 15 червня, тому пасажири зможуть повернути усю вартість куплених квитків.
Компенсацію за втрачені квитки можна отримати у формі спеціального кредиту, який можна використати на покупку квитків протягом наступних двох років.
Також можливе грошове відшкодування, однак ця процедура може зайняти більше часу.
Читайте: Wizz Air відклав польоти з України до середини червня
– Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агентства, повинні зв’язатися з компанією, де вони придбали квитки, – йдеться у повідомленні.
Перенесення дати відновлення авіасполучення Wizz Air пояснила рішенням уряду про продовження карантинних обмежень.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували перелік авіакомпаній, які відкрили бронювання квитків на рейси з України.