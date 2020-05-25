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Факти / Україна / Суспільство

ЗМІ назвали імена поліцейських, які зґвалтували жінку в Кагарлику

У Київській області затримали двох поліцейських, які зґвалтували жінку. Це правоохоронці Микола Кузів та Сергій Сулима.

Один з них є начальником сектору кримінальної поліції, другий – оперуповноваженим.

Чоловіки поглумилися з 26-річної жінки, однак вона звернулася у Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції зі скаргою.

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Після перевірки відомство підтвердило причетність правоохоронців до побиття і зґвалтування дівчини.

Нагадаємо, 25 травня у місті Кагарлик Київської області розформували відділ поліції через побиття та зґвалтування жінки.

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування всього підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

Джерело: Київ Оперативний

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