У Київській області затримали двох поліцейських, які зґвалтували жінку. Це правоохоронці Микола Кузів та Сергій Сулима.

Один з них є начальником сектору кримінальної поліції, другий – оперуповноваженим.

Чоловіки поглумилися з 26-річної жінки, однак вона звернулася у Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції зі скаргою.

Читайте: У Кривому Розі хлопця засудили на 13 років за вбивство дівчинки-підлітка

Після перевірки відомство підтвердило причетність правоохоронців до побиття і зґвалтування дівчини.

Нагадаємо, 25 травня у місті Кагарлик Київської області розформували відділ поліції через побиття та зґвалтування жінки.

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування всього підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.