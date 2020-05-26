День Києва 2020 відзначатимуть онлайн та у телеформаті. Святкові заходи пройдуть у неділю, 31 травня. У КМДА опублікували програму до Дня Києва. Так, цьогоріч кияни зможуть переглянути сюжети про місто, взяти участь у вікторинах та онлайн-пробігу.

Зранку місцевий телеканал транслюватиме святкову програму, у рамках якої покаже тематичні сюжети.

– Відбудеться трансляція Пробігу під каштанами, який цьогоріч пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, – додають у КМДА.

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Крім того, кияни зможуть прослухати по радіо виступи гуртів [О], On I Ona, ADAM, Нумер 482, Green Grey.

А для користувачів соціальних мереж колективи приготували сучасні версії популярних пісень про Київ: у мережі транслюватимуться виступи учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва Пісня над Дніпром-2020 імені Анатолія Авдієвського та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

Також 30 та 31 травня о 20.00 транслюватиметься концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького.

Киян, які 30 та 31 травня о 20.00 проходитимуть біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, чекає сюрприз: вони побачать музичне вітання артистів з балкону театру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фонтани у Києві запрацюють у День міста.