Катар передав Україні майже дев’ять тонн гуманітарної медичної допомоги для боротьби з коронавірусом.

У вантажі – засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, щитки для лиця та комбінезони.

– Україна високо цінує рішення еміра Катару і завжди пам’ятатиме про цей вияв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані сповна втілити на благо наших народів, – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Катар передав майже дев’ять тонн засобів захисту для українських медиків / 3 фотографии

Нагадаємо, європейські партнери передали українським медикам партію засобів для боротьби з коронавірусом.

Їх розподілять серед 936 територіальних громад країни.