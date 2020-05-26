На Волині у селищі Торчин зафіксували коронавірусу серед співробітників місцевого підприємства Волиньхолдинг. Covid-19 виявили у восьми робітників.

Про це заявила заступник глави Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

На підприємстві проходять протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху, а контактних працівників перевели на дистанційну форму роботи.

– Ймовірна причина спалаху – це перший хворий, який був на роботі з проявами гострого респіраторного захворювання. Тобто самі працівники не дотримуються самобезпеки, – зазначила Щербак.

Вона додала, що кількість інфікованих працівників Володимир-Волинської птахофабрики, де спалах зафіксували раніше, зросла до семи.

Нагадаємо, вчора, 25 травня, в Україні різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.