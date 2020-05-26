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Факти / Україна / Суспільство

Найдовше від коронавірусу лікуються маленькі діти – статистика у Києві

У Києві найдовше одужують від Covid-19 немовлята та маленькі діти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 26 травня.

– Одужало 9% дітей з тих, хто хворіли за період пандемії. Зазвичай вони лікуються понад місяць, – уточнив Віталій Кличко.

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Крім того, найважче виліковуються від коронавірусу люди старше 65 років.

– Таких пацієнтів одужало понад 13%, проте найбільше летальних випадків серед старший людей, – додав мер столиці.

Нагадаємо, станом на 26 травня у Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус. У столиці зафіксовано 2 710 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіло ще 58 осіб.

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