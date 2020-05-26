Затори в Києві: вільно рухається лише один міст КАРТА

Затори в Києві сягнули 6 балів станом на 18.00 26 травня.
На мостах найбільше рух ускладнено на Північному мосту в сторону правого берега.
Також водії відчувають незручності, переїжджаючи міст Метро, Південний міст і міст Патона через Дніпро в сторону лівого берега.
На Дарницькому мосту рух здійснюється без проблем.
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Також серйозні затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, бульварі Дружби народів, проспекті Перемоги, вулиці Саперно-Слобідській.
Нагадаємо, 26 травня на Південному мосту у Києві сталася аварійна ситуація через старий деформаційний шов – обірвалась частина накривного листа.