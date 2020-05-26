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Факти / Україна / Суспільство

Пневмококова вакцина проти коронавірусу безсила – МОЗ

Вакцина проти пневмококової інфекції ефективна лише для профілактики захворювань, спричинених бактерією пневмококу.

Проти коронавірусу ця вакцина безсила, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Щеплення від пневмокока рекомендують робити певним категоріям людей, щоб у випадку пневмонії було легше визначити її збудника, – пояснили у МОЗ.

Читайте: Як зменшити ризик розвитку пневмонії при Covid-19 – поради від Комаровського

 

Пневмококова вакцина проти коронавірусу безсила - МОЗ

Пневмокок –  бактерія роду Streptococcus. У 19 столітті визнана, як головна причина пневмоній.

Як писали Факти ICTV, у Всесвітній організації охорони здоров’я закликали провести повторний аналіз біологічних матеріалів пацієнтів, які у листопаді і грудні 2019 року перехворіли на коронавірус.

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