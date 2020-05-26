Погода в Україні на сьогодні, 26 травня 2020

26 травня на українців зустріне прохолодна погода, в усіх регіонах пройдуть дощі.

На сході очікуються дощі, температура вночі до + 7 °, вдень до + 16 °.

Опади прогнозують і на південних територіях. Вночі на півдні температура до + 7 °, вдень до + 20 °.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до + 7 °, вдень до + 16 °.

Жителям північних областей також доведеться готуватися до опадів. Температура тут вночі до + 8 °, вдень до + 16 °.

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У центрі пройдуть дощі, температура вночі до + 7 °, вдень до + 18 °.

У Києві пройде дощ, температура повітря вдень + 15 °, ввечері – до + 14 °.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020. За даними метеорологів, влітку температура повітря може сягнути +40, що пов’язано зі змінами клімату.