Квитки Укрзалізниця планує почати продавати вже за день чи два.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Старт продажу квитків планують раніше терміну: 27 або 28 травня. Однак це стосується лише тих напрямків, де є відповідні рішення комісій областей.

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– Продаж квитків на рейси Укрзалізниці почнеться в середу або четвер. Сьогодні повинні стати відомі напрямки, – зазначили в Мінінфраструктури.

Криклій уточнив, що йдеться про всі типи поїздів.

До слова, ціни на квитки Укрзалізниці підніматися не будуть.

Раніше Факти ICTV писали, що відповідно до рішення про вихід із карантину, яке ухвалив уряд, залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня, а квитки на потяги Укрзалізниці почнуть продавати, коли у всі областях буде сприятлива епідемічна ситуація.