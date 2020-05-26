Законопроект 2788-д допоможе банківській інфраструктурі вперше в історії України наблизитися до людей. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– За чотири останні роки в Україні закрили третину банківських відділень, 37 % населення не має базових банківських рахунків. Банкомати є у 30% населених пунктів, банківські відділення у 6%. Україна посідає 30 місце за рівнем фінансової грамотності населення серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку. А в індексі G20 Україна – десь поруч із Угандою, Габоном, Еквадором і Маврикієм, –зазначив Владислав Криклій.

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Ухвалення законопроекту 2788-д Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку загалом передбачає:

мешканці сіл зможуть купувати онлайн, сплачувати комунальні послуги в інтернеті, поповнювати мобільний через сайт та багато іншого;

можливість найдешевшої доставки ліків у села та сільськогосподарської продукції до міст;

розвиток інфраструктури e-commerce в селах;

здешевлення вартості надання банківських і комунальних послуг, а також кредитних ставок для бізнесу та населення;

розширення можливості кредитування;

зменшення витрат на доставку готівки і, як наслідок, підвищення привабливості та вартості компанії для залучення інвестицій та часткової приватизації;

виведення економіки з тіні;

заощадження державою 2,2 млрд грн на рік на виплаті пенсій та соціальної допомоги.

Криклій запевняє, що закон дозволить уникнути конкуренції з банками та зменшить частку державного сектору в банківській системі. Укрпошта стане умовним маркетплейсом для банків. Також компанія повністю підпадає під регулювання Національного банку України з фінансового моніторингу та буде членом Фонду гарантування вкладів.

– Запровадження реформи створить інфраструктуру для надання адміністративних послуг, децентралізації, енергетичної, медичної та земельної реформи, а також реінтеграції тимчасово окупованих територій без залучення бюджетних коштів, – каже міністр.

До слова, уряд вирішив не чекати початку третьої хвилі послаблення карантину, яка стартує 1 червня, і планує відновити залізничне сполучення в Україні раніше. Про це заявив Владислав Криклій в ефірі одного з каналів.

Джерело: Новое Время