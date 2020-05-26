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Факти / Україна

Ще одній області дозволили послаблювати карантин

Дніпропетровська область отримала дозвіл послабити обмеження, введені у зв’язку з коронавірусом.

– Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, – зазначають у МОЗ.

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Так, є три головні критерії для ухвалення рішень: інцидентність (кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) складає менше 12, завантаженість ліжок становить менше 50%, охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантинні обмеження та коронавірус, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

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