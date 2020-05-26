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Факти / Україна

Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою на два місяці

Печерський суд Києва залишив під вартою ще на два місяці підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко.

Таким чином суддя задовольнив клопотання прокуратури і залишив Кузьменко у СІЗО до 24 липня.

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Напередодні суд також обрав запобіжні заходи двом іншим фігурантам справи Шеремета.

Так, Яну Дугарь відпустили під заставу в розмірі 168 тис. грн з-під домашнього арешту, а Андрія Антоненка залишили під вартою до 23 липня.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюють військову медсестру Яну Дугарь, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, а також музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Джерело: Громадське

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