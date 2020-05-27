В Україні планують відновити авіасполучення з 15 червня 2020 року, а ось перетнути український кордон автомобілем можна вже зараз.

Про це на брифінгу 27 травня заявив міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов.

– Згідно з планом виходу з карантину, авіасполучення відновлюється з 15 червня… Якщо у вас є бажання виїхати до Білорусі або країн ЄС автомобільним транспортом, ви можете це робити. На сьогодні не існує жодних обмежень, – уточнив Максим Степанов.

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За словами Степанова, коли людина повертається до України, вона має дотримуватися самоізоляції, вона триває 14 днів. Особа, яка прибула до України, має встановити на своєму смартфоні додаток Дія.

Нагадаємо, станом на 27 травня 2020 року в Україні знову впав приріст хворих на коронавірус, за добу захворів 321 українець.