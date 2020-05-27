Комунальне підприємство Плесо готує до відкриття в Києві 14 пляжів та 18 зон відпочинку.
За словами начальника служби утримання водних об’єктів підприємства Андрія Логвиненка, наразі вже направили відповідного листа у Держпродспоживслужбу, щоб перед самим відкриттям пляжів отримати рекомендації та вказівки щодо додаткових заходів та обмежень.
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Він також додав, що організація готова відкривати зони відпочинку і чекає додаткових обстежень ДСНС і Держпродспоживслужби.
Саме вони повинні засвідчити, що пляжі пройшли перевірку і є безпечними для відвідувачів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що пляжі у Києві і зони відпочинку можуть запрацювати з 1 червня.
Джерело: Громадське радіо