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Факти / Україна / Суспільство

До відкриття літнього сезону в Києві готують 14 пляжів

Комунальне підприємство Плесо готує до відкриття в Києві 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

За словами начальника служби утримання водних об’єктів підприємства Андрія Логвиненка, наразі вже направили відповідного листа у Держпродспоживслужбу, щоб перед самим відкриттям пляжів отримати рекомендації та вказівки щодо додаткових заходів та обмежень.

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Він також додав, що організація готова відкривати зони відпочинку і чекає додаткових обстежень ДСНС і Держпродспоживслужби.

Саме вони повинні засвідчити, що пляжі пройшли перевірку і є безпечними для відвідувачів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пляжі у Києві і зони відпочинку можуть запрацювати з 1 червня.

Джерело: Громадське радіо

Фото: Dreamstime

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