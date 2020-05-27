Голова Укравтодору розповів, як за ним стежили для замовних публікацій

Одним із замовників інформаційної кампанії проти голови Укравтодору Олександра Кубракова став Артем Гриненко – колишній голова ДАК Автомобільні дороги України, голова ГО Всеукраїнська дорожня асоціація, колишній помічник голови фракції БПП Артура Герасимова.

На своїй сторінці в Facebook Кубраков оприлюднив записи розмов, на яких стає зрозуміло, хто і чому був зацікавлений у замовних публікаціях проти нього.

Ось і стало відомо навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування” присвячене… Опубліковано Alexander Kubrakov Понеділок, 25 травня 2020 р.

– Ось і стало відомо, навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування”, присвячене Укравтодору. Відкрито та приховано мене знімали майже два місяці, – написав Кубраков.

На аудіозаписах з невідомим співрозмовником Гриненко, серед іншого, говорить таке: Журналісти взяли інтерв’ю і візьмуть цей матеріал в “бігусівське” розслідування, після якого, найімовірніше, Кубракова звільнять. Його знімають вже близько місяця. Кубракову не дзвонять, вони щодня за ним стежать, з камерами ходять.

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Далі Гриненко каже: Мені треба, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати. А не те, що він зараз влаштував. Ось моя мета, як його прибрати. Водночас він наголошує, що буде збивати кожного нового голову Укравтодору, поки не буде такого, який з ними працюватиме.

Сам Кубраков пояснює, що все почалося після того, як Укравтодор запровадив систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців, тепер же вимоги високі, єдині та зрозумілі для всіх.

– Вперше за всю історію Укравтодор не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу, – наголосив керівник агентства.

Він порадив дорожнім компаніям інвестувати у техніку, людей і технології, а не в замовні кампанії.

До слова, Міжнародна асоціація інженерів-консультантів Fidic підтримала тендерну методику Укравтодору.