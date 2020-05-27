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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Голова Укравтодору розповів, як за ним стежили для замовних публікацій

Одним із замовників інформаційної кампанії проти голови Укравтодору Олександра Кубракова став Артем Гриненко – колишній голова ДАК Автомобільні дороги України, голова ГО Всеукраїнська дорожня асоціація, колишній помічник голови фракції БПП Артура Герасимова.

Голова Укравтодору розповів, як за ним стежили для замовних публікацій

На своїй сторінці в Facebook Кубраков оприлюднив записи розмов, на яких стає зрозуміло, хто і чому був зацікавлений у замовних публікаціях проти нього.

Ось і стало відомо навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування” присвячене…

Опубліковано Alexander Kubrakov Понеділок, 25 травня 2020 р.

– Ось і стало відомо, навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування”, присвячене Укравтодору. Відкрито та приховано мене знімали майже два місяці, – написав Кубраков.

На аудіозаписах з невідомим співрозмовником Гриненко, серед іншого, говорить таке: Журналісти взяли інтерв’ю і візьмуть цей матеріал в “бігусівське” розслідування, після якого, найімовірніше, Кубракова звільнять. Його знімають вже близько місяця. Кубракову не дзвонять, вони щодня за ним стежать, з камерами ходять.

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Далі Гриненко каже: Мені треба, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати. А не те, що він зараз влаштував. Ось моя мета, як його прибрати. Водночас він наголошує, що буде збивати кожного нового голову Укравтодору, поки не буде такого, який з ними працюватиме.

Сам Кубраков пояснює, що все почалося після того, як Укравтодор запровадив систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців, тепер же вимоги високі, єдині та зрозумілі для всіх.

– Вперше за всю історію Укравтодор не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу, – наголосив керівник агентства.

Він порадив дорожнім компаніям інвестувати у техніку, людей і технології, а не в замовні кампанії.

До слова, Міжнародна асоціація інженерів-консультантів Fidic підтримала тендерну методику Укравтодору.

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