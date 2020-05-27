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Факти / Україна / Політика

Кабмін представив програму подолання наслідків Covid-19

Кабмін розробив комплексну програму стимулювання вітчизняної економіки для подолання наслідків Covid-19 та починає її обговорення з громадськістю.

Про це заявив прем`єр-міністр Денис Шмигаль та додав, що над програмою Економічне відновлення уряд працював понад шість тижнів.

Над документом працювали також 90 аналітичних центрів, десятки бізнес-асоціацій і компаній, наголосив Шмигаль.

Читайте: За час карантину майже 200 тис. людей втратили роботу – Шмигаль

Крім того, була створена Рада економічного розвитку і шість функціональних груп (з підтримки малого і середнього бізнесу, міжнародної торгівлі, інвестицій, інновацій, ринку праці та регулювання).

Нагадаємо, уряд розширив список аграрних компаній, які зможуть отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

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