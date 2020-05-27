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Факти / Україна / Політика

Кабмін продовжив заборону на експорт засобів індивідуального захисту

Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт засобів індивідуального захисту до 1 липня.

Рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 травня.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко зазначив, що пропонується змінити термін дії ліцензування експорту товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширення коронавірусу до 1 липня 2020 року.

За словами міністра, за цією постановою дозволяється експорт з України водонепроникних костюмів та одноразових герметичних халатів з певним маркуванням.

Наразі документ був ухвалений з доопрацюванням на один день.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін розробив комплексну програму стимулювання вітчизняної економіки для подолання наслідків коронавірусу.

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