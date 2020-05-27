З суботи 30 травня в Києві відкриють ТРЦ. Однак робота розважальних зон залишається поки під забороною. Дозволяють працювати готелям, крім хостелів.

Рішення про роботу ресторанів і кафе в Києві комісія з надзвичайних ситуацій буде приймати окремо.

Авіасполучення в Україні планують відкрити з 15 червня 2020 року, проте вже зараз можна перетнути український кордон на авто.

Однак при поверненні в Україну, необхідно залишатися на самоізоляції протягом 14 днів. Прибулий повинен встановити на своєму смартфоні додаток Дія.

До речі, в Україні епідемія коронавірусу пішла на спад. Станом на середу, 27 травня, зафіксували 21 905 випадків коронавірусу. За добу підтвердився 321 новий випадок Covid-19.

За весь час в Україні від коронавірусу померли 658 осіб, за минулу добу зафіксували 14 летальних випадків.

Одужати вдалося 7 995 пацієнтам, а за останню добу – 420.

Ситуація в Києві також покращилася. Вперше з початку пандемії більше людей одужали, ніж захворіли. За добу одужали 44 людини, всього коронавірус подолали 442 людини.

Найбільша кількість випадків зафіксували у трьох областях: у Чернівецькій області (43 людини), Рівненській області (39 осіб) та Києві (29 осіб).

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До речі, через карантин київські туроператори, агентства, готелі та ресторани недоотримали $1 млрд в квітні і травні 2020 року.

Нагадаємо, станом на 27 травня 2020 року в Україні знову впав приріст хворих на коронавірус, за добу захворів 321 українець.