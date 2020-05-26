На Донбасі загинув український військовий

26 травня в Донецькій області обстріляли позиції українських військових. Загинув один військовослужбовець.

Підрозділи супротивників використовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

– На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення несумісне з життям, – йдеться в повідомленні ЗСУ.

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До речі, раніше СБУ встановила особи і оголосила в розшук чотирьох бойовиків, причетних до артилерійського обстрілу позицій ООС на Луганщині 26 травня 2018 року.

Тоді під час обстрілу загинули двоє співробітників Центру спецоперацій А СБУ – полковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов.