Організація Об’єднаних Націй закликає Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи Про запобігання та протидію насильству щодо жінок та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція).

Відповідну петицію до президента України підписали 25 тис. громадян.

– Насильство щодо жінок та дівчат – це не лише порушення прав людини, воно руйнує їхнє життя. В Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства. Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний, але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку, і на розвиток країни в цілому, – повідомляє ООН в Україні.

Також зазначається, що під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії через пандемію коронавірусу рівень домашнього насильства зростає.

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У 2018 році уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій та зобов’язався ввести кримінальну відповідальність за домашнє насильство та прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції.

Міністерство соціальної політики та інші центральні органи виконавчої влади мали привести нормативно-правові акти органів державної влади щодо боротьби з усіма формами насильства стосовно жінок у відповідність з нормами законодавства та здійснити громадський контроль за ратифікацією цієї конвенції.

ООН в Україні закликає Кабмін вжити заходів щодо ратифікації Стамбульської конвенції та здійснити кроки, необхідні для створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства.

Раніше Факти ICTV повідомляли про причини домашнього насильства та куди потрібно звертатись у такій ситуації.

Джерело: ООН