Поджог прокуратуры в Каховке: подозреваемого задержали

Поліція затримала правопорушника, який підпалив міську прокуратуру у місті Каховка.

Під час огляду місця події оперативники виявили багато речових доказів: недопалки від цигарок, пляшки із залишками запальної суміші, сірники, полімерні трубки, через які заливалась запальна суміш та фрагмент відбитку від взуття поруч з будівлею прокуратури.

Правоохоронці вилучили всі речові докази та направили на дослідження, після чого кінологи встановили напрямку руху зловмисника та затримали його біля одного з місцевих ломбардів, куди він приніс на продаж електроінструмент, за допомогою якого скоював злочин.

Зловмисником виявився раніше судимий 27-річний мешканець селища Каховського району, а недавно суд відпустив чоловіка з-під варти під заставу.

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Однак від вирішив за цей час помститися працівникам місцевої прокуратури. На місці злочину чоловік намагався просвердлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення. Після невдалих спроб чоловік залив запальну суміш у дві скляні пляшки, кинув в отвір вікна, в результаті чого і сталась пожежа.

Слідство триває, вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Нагадаємо, підпал прокуратури у Каховці стався 27 травня близько 5 години ранку.