PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Поліція затримала підозрюваного у підпалі Каховської прокуратури

Поліція затримала правопорушника, який підпалив міську прокуратуру у місті Каховка.

Поджог прокуратуры в Каховке: подозреваемого задержали

Під час огляду місця події оперативники виявили багато речових доказів: недопалки від цигарок, пляшки із залишками запальної суміші, сірники, полімерні трубки, через які заливалась запальна суміш та фрагмент відбитку від взуття поруч з будівлею прокуратури.

Правоохоронці вилучили всі речові докази та направили на дослідження, після чого кінологи встановили напрямку руху зловмисника та затримали його біля одного з місцевих ломбардів, куди він приніс на продаж електроінструмент, за допомогою якого скоював злочин.

Зловмисником виявився раніше судимий 27-річний мешканець селища Каховського району, а недавно суд відпустив чоловіка з-під варти під заставу.

Читайте: Каховка закривається на карантин

Однак від вирішив за цей час помститися працівникам місцевої прокуратури. На місці злочину чоловік намагався просвердлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення. Після невдалих спроб чоловік залив запальну суміш у дві скляні пляшки, кинув в отвір вікна, в результаті чого і сталась пожежа.

Слідство триває, вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Нагадаємо, підпал прокуратури у Каховці стався 27 травня близько 5 години ранку.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка