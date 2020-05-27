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Факти / Україна / Суспільство

Скільки ветеранів війни перебувають за ґратами – дані Мін’юсту

В Україні за ґратами перебувають 149 ветеранів війни та осіб, що мають статус учасника бойових дій.

В уряді створюють робочу групу щодо них, заявив заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

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Є потреба у розробці реабілітаційних програм для засуджених ветеранів.

– Сьогодні є потреба у розробці реабілітаційних програм, програм підготовки до звільнення та успішної адаптації у суспільстві після звільнення засуджених, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, – заявила Висоцька.

Як писали Факти ICTV, 22 травня у Вишгороді на Київщині убили ветерана АТО Ігоря Корнієнка з батальйону Айдар.

Джерело: Мін’юст

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