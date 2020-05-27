У Кагарлику Київської області поліцейські зґвалтували жінку через помсту.

Про це розповів адвокат потерпілої Євген Мельниченко.

За його словами, дівчину викликали на допит як свідка у справі про пограбування.

– 23 травня 2020 року, в суботу, сусід привіз дівчину ніби на виклик в поліцію, де її чекав дядя Коля, керівник карного розшуку відділу поліції Кагарлика. Сусід зараз у розшуку, у нього троє дітей, розлучений, 39 років, – розповів адвокат.

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Він додав, що у відділенні на потерпілу чекали п’яні поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима.

– Цей дядя Коля раніше домагався потерпілу і говорив їй Будеш давати, коли я скажу, зрозуміла. Далі потерпілу почали бити і ґвалтувати. До 04.00 з 19.00 вечора. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово в чотирьох кабінетах, – розповів Мельниченко.

За його словами, весь цей час правоохоронці пили алкоголь, вживали наркотики.

– Це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки з ним. Ґвалтував підлеглий Сергій, а дядя Коля душив і бив, – зазначив адвокат.

Нагадаємо, що 25 травня жінка звернулася у місцеву лікарню, заявивши про зґвалтування у Кагарлицькому відділені поліції. Згодом правоохоронці підтвердили причетність поліцейських до злочину.

26 травня поліцейського Сергія Сулиму взяли під варту на два місяці без права внесення застави.