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Факти / Україна

У Києві медиків тестуватимуть на визначення антитіл до Covid-19

У столиці почали тестування медичних працівників ІФА-тестами, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що, передусім, тестують тих медпрацівників, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, тобто працівників швидких.

Після них розпочнуть масове тестування співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Крім того, до кінця тижня ІФА-тестами протестують співробітників столичних пологових. Загалом, на добу планують робити близько 100 аналізів.

Валентина Гінзбург додала, що такий метод дозволить краще розуміти справжню статистику захворюваності серед медичних працівників і якісніше відстежувати поширення вірусу.

Раніше Факти ICTV писали, що ІФА-тести на імунітет до Сovid-19 почали робити у Львові.

Джерело: КМДА

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