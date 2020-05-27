26 травня розробники і меценати відвідали лікарню міста Лозова та передали працівникам медзакладу спеціальні захисні маски, розроблені та виготовлені на підприємстві Восток-Н.

В умовах пандемії медичні заклади України відчувають особливу потребу в засобах особистого захисту, які держава не завжди може надати вчасно і в необхідній кількості. У ситуації, що склалася наразі, медики змушені звертатися за допомогою до благодійників, які можуть оперативно надати все необхідне.

На прохання медиків Лозівської міської лікарні харківський бізнесмен Володимир Манукян за стислі терміни профінансував розроблення та виробництво спеціальної повнолицьової маски для медиків, яка б надійно захищала їх від вірусу.

– Щойно рівень захворюваності серед медиків почав різко зростати, до нас звернулися медики з Лозової з проханням допомогти із засобами захисту. Ми не могли не відгукнутися, тому на підприємстві Восток-Н за досить стислі терміни розробили повнолицьову маску для медиків. Сьогодні 60 масок привезли в Лозову, ще частину передали в районні лікарні – до Кегичівки та до Сахновщини. Наш обов’язок як соціально відповідального бізнесу – допомагати тим, хто взяв на себе основний удар. Ми бажаємо нашим медикам перемоги у боротьбі з пандемією і готові допомагати їм і надалі, – розповів Володимир Манукян.

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Окрім засобів захисту, в лікарню також передали апарат гіпотермії, який використовується під час надання допомоги пацієнтам, які перенесли інфаркти та інсульти, а також за черепно-мозкових травм.

– Нам передали не лише засоби індивідуального захисту, які є особливо потрібними сьогодні, але й апарат для контрольованої гіпотермії, а також апарат для дезінфекції обладнання, яке використовується під час проведення ендоскопічних маніпуляцій. Ми раді, що є небайдужі до наших проблем люди, які надають реальну допомогу, – подякував бізнесмену головний лікар Лозівської лікарні Іван Жовтий.

Він також зазначив, що дуже важливо, що надані маски не одноразові, а можуть використовуватися багаторазово після проведення дезінфекції. Згідно з офіційною статистикою, станом на 26 травня в Харківській області кількість хворих на Covid-19 становить 959 осіб, з них 41 – летальних, 223 пацієнта одужало.

До слова, компанія Nike роздасть понад 30 тис. пар спортивного взуття для медичних працівників у США та Європі, які лікують пацієнтів з коронавірусом.