Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.

Вони курсуватимуть з 1 червня.

Укрзалізниця відкрила продаж на такі потяги:

Київ-Запоріжжя – №37/38, №732/731 та №738/737;

Київ-Бердянськ – №116/115;

Київ-Покровськ – №136/135 та №734/733;

Кривий Ріг-Київ – №76/75;

Київ-Херсон – №102/101 та №766/765;

Київ-Новоолексіївка – №12/11;

Дніпро-Київ – №79/80;

Суми-Київ/Вінниця – 779/780.

Читайте: Продаж квитків на потяги відкриватимуть за 90 днів до дати відправлення – Криклій

Квитки можна придбати на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.

Нагадаємо, відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня.