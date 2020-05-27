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Факти / Україна

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 потягів (СПИСОК)

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.

Вони курсуватимуть з 1 червня.

Укрзалізниця відкрила продаж на такі потяги:

  • Київ-Запоріжжя – №37/38, №732/731 та №738/737;
  • Київ-Бердянськ – №116/115;
  • Київ-Покровськ – №136/135 та №734/733;
  • Кривий Ріг-Київ – №76/75;
  • Київ-Херсон – №102/101 та №766/765;
  • Київ-Новоолексіївка – №12/11;
  • Дніпро-Київ – №79/80;
  • Суми-Київ/Вінниця – 779/780.

Читайте: Продаж квитків на потяги відкриватимуть за 90 днів до дати відправлення – Криклій

Квитки можна придбати на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.

Нагадаємо, відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня.

Джерело: Укрзалізниця

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