Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.
Вони курсуватимуть з 1 червня.
Укрзалізниця відкрила продаж на такі потяги:
- Київ-Запоріжжя – №37/38, №732/731 та №738/737;
- Київ-Бердянськ – №116/115;
- Київ-Покровськ – №136/135 та №734/733;
- Кривий Ріг-Київ – №76/75;
- Київ-Херсон – №102/101 та №766/765;
- Київ-Новоолексіївка – №12/11;
- Дніпро-Київ – №79/80;
- Суми-Київ/Вінниця – 779/780.
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Квитки можна придбати на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.
Нагадаємо, відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня.