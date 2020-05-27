27 травня уряд ухвалив рішення доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на коронавірус.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці заклади надавали таку допомогу з 1 квітня, однак не були внесені до переліку.

Закладів, які надають допомогу хворим на Covid-19 збільшилося з 339 до 449.

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Також фінансуватимуться два заклади охорони здоров’я: Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня Центр мікрохірургії ока та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

До речі, станом на середу, 27 травня, в Україні зафіксували 21 905 випадків коронавірусу. За добу підтвердився 321 новий випадок Covid-19.