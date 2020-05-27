Протягом тижня українські фахівці обговорять доцільність використання препарату гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу.

Про це під час брифінгу МОЗ 27 травня заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, коментуючи питання про несхвалення ВООЗ цієї речовини.

– Ця робоча група складатиметься з провідних спеціалістів, анестезіологів, епідеміологів, інфекціоністів. З урахуванням рекомендації ВООЗ, того, що відбувається у світі, з нашого досвіду, вони ухвалять рішення, – повідомив Максим Степанов.

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Пізніше це рішення затвердить керівництво МОЗ, додав Степанов.

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