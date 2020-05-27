PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зґвалтування в Кагарлику: Рада викликає керівників Нацполіції та ДБР

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності анонсував закрите засідання, на якому обговорюватимуть ситуацію зі зґвалтуванням жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.

Комітет Ради збереться 1 червня 2020 року о 15.00.

У засіданні братимуть участь керівники Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Читайте: Зґвалтування в Кагарлику: в МВС розкрили подробиці затримання Кузіва та Сулими

Нагадаємо, в Кагарлицькому відділі поліції зґвалтували і катували жінку в ніч із 23 на 24 травня 2020 року. Голосіївський районний суд обрав підозрюваним поліцейським запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка