Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності анонсував закрите засідання, на якому обговорюватимуть ситуацію зі зґвалтуванням жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.

Комітет Ради збереться 1 червня 2020 року о 15.00.

У засіданні братимуть участь керівники Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

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Нагадаємо, в Кагарлицькому відділі поліції зґвалтували і катували жінку в ніч із 23 на 24 травня 2020 року. Голосіївський районний суд обрав підозрюваним поліцейським запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту.