Національний банк України на 28 травня встановив офіційний курс на рівні 27 грн за долар. Порівняно з курсом 27 травня ціна за валюту зросла на 10 копійок.

А євро здорожчало на 21 копійку та зупинилося а рівні 29,72 грн/€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 28.05:

1 долар США – 27 грн;

1 євро – 29,72 грн;

1 польський злотий – 6,6958.

До слова, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.