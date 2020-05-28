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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро різко подорожчали: курс валют на 28 травня

Національний банк України на 28 травня встановив офіційний курс на рівні 27 грн за долар. Порівняно з курсом 27 травня ціна за валюту зросла на 10 копійок.

А євро здорожчало на 21 копійку та зупинилося а рівні 29,72 грн/€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 28.05:

  • 1 долар США – 27 грн;
  • 1 євро – 29,72 грн;
  • 1 польський злотий – 6,6958.

До слова, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.

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