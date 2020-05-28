Франція хоче надати підтримку для ухвалення позитивного рішення щодо отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Про це йшлось на зустрічі міністра оборони Андрія Тарана з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Посол Французької Республіки заявив про беззаперечну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, готовність вживати дипломатичних заходів щодо врегулювання безпекової ситуації, зокрема у рамках нормандського формату, а також надання військово-політичної підтримки для ухвалення позитивного рішення щодо отримання Україною статусу партнера НАТО.

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Міністр оборони зазначив, що Україна дуже цінує підтримку Франції та прагне продовжувати співробітництво в оборонній сфері з метою розвитку двосторонніх відносин між державами.

– Важливо підтримувати стратегічний діалог між нашими державами. Продовження конструктивних двосторонніх відносин з Французькою Республікою на стратегічному рівні дозволить зміцнити протистояння актуальним і потенційним загрозам на європейському континенті і загалом, – зазначив Андрій Таран.

Окрему увагу на зустрічі було приділено розвитку військово-технічного співробітництва з урахуванням результатів засідання Спільної міждержавної українсько-французької комісії у галузі озброєння та військової техніки.

Також міністр оборони окреслив, що наразі існує низка перспективних сфер у реалізації завдань оборонної реформи та у взаємовигідному військово-технічному співробітництві.

Під час зустрічі обидві сторони наголосили на необхідності візиту в Україну міністра збройних сил Франції та проведення у липні розширеної відеотелеконференції на рівні заступників міністрів.

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