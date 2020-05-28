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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 22 382 осіб.

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16:56 - 28 травня

У Тернопільській області планують переходити до наступного етапу виходу з карантину. Про це повідомляє місцева влада.

З 1 червня у регіоні запрацює візовий центр на вул.Танцорова у Тернополі. В області почнуть приймати документи для зарахування дітей та проводитимуть вступні випробування до гімназій і ліцеїв. Також з початку літа дозволили роботу закладам фізичної культури та спорту. Басейни поки залишаться закритими.

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16:51 - 28 травня

У Києві станом на 28 травня зросла кількість нових хворих на коронавірус, за добу захворіли 54 людини. У місті зафіксовано 2 793 випадки Covid-19.

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16:48 - 28 травня

В Україні станом на 28 травня 22 382 людини захворіли на коронавірус, за останню добу – 477 нових випадків.

коронавірус в україні 28 травня

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23:07 - 27 травня

Раніше у КМДА заявили, що пляжний сезон відкриють з 1 червня, однак наразі деякі фактори відтерміновують його початок.

Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан наголосив, що погрітися під сонечком на пляжах Києва жителі міста зможуть не раніше 7 червня.

– Держспоживслужба і Управління з надзвичайних ситуацій наразі проводять обстеження 14 пляжних зон столиці. Зокрема, дна водойм та питної води.

За результатами досліджень пляжам видадуть санітарний паспорт. Без цього документа вони не можуть почати роботу, – зазначив санлікар Києва.

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19:56 - 27 травня

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+:

  • Київ-Запоріжжя – №37/38, №732/731 та №738/737;
  • Київ-Бердянськ – №116/115;
  • Київ-Покровськ – №136/135 та №734/733;
  • Кривий Ріг-Київ – №76/75;
  • Київ-Херсон – №102/101 та №766/765;
  • Київ-Новоолексіївка – №12/11;
  • Дніпро-Київ – №79/80;
  • Суми-Київ/Вінниця – 779/780.

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18:23 - 27 травня

На Львівщині зафіксували ще одну смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусу.

57-річний чоловік із Яворівського району помер сьогодні, 27 травня, у Центрі легеневого здоров’я.

Наразі це вже 44 смерть у Львівській області.

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17:27 - 27 травня

З 1 червня купити квиток на потяг Укрзалізниці можна буде щонайменше за 90 днів до дати відправлення.

У рамках відновлення руху залізничного транспорту було відкрито продаж квитків на 14 поїздів, 5 з яких – Інтерсіті+.

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16:47 - 27 травня

Уряд розширив перелік лікарень, які борються з Covid-19.

Закладів, які надають допомогу хворим на Covid-19 збільшилося з 339 до 449.

Також фінансуватимуться два заклади охорони здоров’я: Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня Центр мікрохірургії ока та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

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15:10 - 27 травня

У Києві відкриють ТРЦ з суботи, 30 травня, але без роботи розважальних зон. Також дозволяють працювати готелям, крім хостелів.

Ресторани в готелях поки працюватимуть на виніс та на обслуговування в номерах.

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14:25 - 27 травня

Болгарія передала гуманітарну допомогу українським медикам, які беруть участь у ліквідації наслідків пандемії коронавірусу в Україні.

Про це повідомили у прес-службі Міністетсва закордонних справ України.

– Церемонія отримання медичних засобів відбулася 27 травня за участю міністра закордонних справ України Василя Боднаря та посла Республіки Болгарія в Україні Костадіна Коджабашева, – йдеться у повідомленні прес-служби.

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