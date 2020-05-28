Кличко озвучив правила перебування у дитсадках з 1 червня

Дитячі садки у Києві з 1 червня працюватимуть у нових умовах.
Про це міський голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-конференції.
Щодня вранці всім працівникам та дітям на вході повинні вимірювати температуру.
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Правила для дитячих садків:
- у кого температура тіла вища за 37,2°C – не допускаються у заклад;
- батьки, які приводять дитину в садок, повинні бути в масках;
- у закладах заборонене використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом;
- працівники і діти в приміщенні повинні перебувати тільки в змінному взутті.
У садочках будуть регулярно прибирати приміщення з дезінфекційними засобами та провітрювати їх.
– Усі комунальні садки забезпечені антисептиками. Діти будуть користуватися ними лише під наглядом вихователів, – каже міський голова.
Вихователі мають більше часу проводити з дітьми на вулиці.
Нагадаємо, з 1 червня кияни можуть подавати електронні заявки для зарахування дітей до садків.