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Факти / Україна / Суспільство

Кличко озвучив правила перебування у дитсадках з 1 червня

Дитячі садки у Києві з 1 червня працюватимуть у нових умовах.

Про це міський голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-конференції.

Щодня вранці всім працівникам та дітям на вході повинні вимірювати температуру.

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Правила для дитячих садків:

  • у кого температура тіла вища за 37,2°C – не допускаються у заклад;
  • батьки, які приводять дитину в садок, повинні бути в масках;
  • у закладах заборонене використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом;
  • працівники і діти в приміщенні повинні перебувати тільки в змінному взутті.

У садочках будуть регулярно прибирати приміщення з дезінфекційними засобами та провітрювати їх.

– Усі комунальні садки забезпечені антисептиками. Діти будуть користуватися ними лише під наглядом вихователів, – каже міський голова.

Вихователі мають більше часу проводити з дітьми на вулиці.

Нагадаємо, з 1 червня кияни можуть подавати електронні заявки для зарахування дітей до садків.

Джерело: КМДА

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