28 травня 2020 року в Україні зросла кількість нових випадків коронавірусу, за добу захворіло 477 людей. Збільшився добовий приріст і у столиці: Covid-19 заразилися 54 особи. У різних куточках країни виявили спалахи хвороби серед медиків та військовослужбовців.

Тим часом Україна продовжує виходити з карантину. Готуючись до відновлення роботи установ та закладів, міська влада населених пунктів озвучує правила перебування у них під час карантину, а Укрзалізниця перерахувала умови користування поїздами.

Усього у країні 28 травня на коронавірус хворіє 22 382 особи. Найбільше вірус поширений у Чернівецькій (3 201 випадок), Рівненській (1 588 випадків) та Київській (1 517 випадків) областях.

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Серед міст продовжує лідирувати столиця – 2 793 людини інфікувалися Covid-19. Найбільше вірус поширений у Дарницькому (558 випадків) та Печерському (429 випадків) районах міста.

Серед хворих у столиці – 11 медиків.

Випадки зараження медичних працівників зафіксували у різних містах країни. Так, у Житомирі коронавірус виявили у 16 медпрацівників. Про це повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського Богдан Леськів. Через спалах хвороби у лікарні закрили хірургічне відділення та операційну.

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області 18 медиків терапевтичного відділення міської лікарні захворіли на коронавірус. Про це повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. Медичний заклад закривають.

Спалах Covid-19 виявили і у ЗСУ: за добу 16 нових випадків, повідомляє прес-служба командування Медичних сил.

У Рівненській області інфекцію підтвердили у дев’яти військовослужбовців на місцевому полігоні, повідомляють ЗМІ.

Тим часом стало відомо, що МОЗ не планує відновлювати функціонування Державної санітарно-епідеміологічної служби як окремого органу. Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

А у Києві готуються до відкриття дитячих садочків. Про нові правила розповів мер столиці Віталій Кличко під час щоденного брифінгу. Так, до закладів не допускатимуться ті, у кого температура тіла вища за 37,2°C, також у закладах заборонене використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом.

Також стало відомо, які правила будуть діяти у поїздах, що почнуть курсувати Україною з 1 червня.

За інформацією представників Укрзалізниці, під час посадки в вагон кожному пасажиру вимірюватимуть температуру, а вагони планують дезінфікувати щогодини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 28 травня в Україні захворіли на коронавірус 1 627 дітей та 4 345 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 15 410 пацієнтів, з них 1 362 дитини та 3 534 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 872 особи, з них 265 дітей та 811 медиків.