З 1 червня Міністерство внутрішніх справ запускає фото та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху на українських дорогах.

28 травня систему презентували в аналітичному центр безпеки дорожнього руху МВС.

Автоматична система розрахована а обробку даних з 30 тис. відеокамер. Поки що в Україні встановлено більше сотні на найбільш аварійних ділянках. Найбільше камер у столиці та області близько півсотні.























Листи щастя повертаються. В Україні запускають систему відеофіксації на дорогах / 6 фотографий

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– Головне завдання цієї системи, зменшити аварійність і смертність на дорогах, – заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

На автомагістралях встановлення камер буде відбуватись за рахунок держави, у містах та ОТГ – за рахунок місцевих бюджетів.

Штраф за перевищення швидкості на 20 км/год становитиме 255 грн, на 50 км/год – 510 грн.

Сповіщення про штрафи надсилатимуться Укрпоштою, а також в електронний кабінет водія у системі МВС.

Штрафи надсилатимуть власникам авто. Якщо за кермом був хтось інший, то це не вплине на виписування штрафу – система формуватиме протокол автоматично. Інспектор лише перевірятиме правильність постанови і ставитиме електронний підпис.

– Якщо машина належить компанії, то і штраф прийде на керівника. Якщо власники авто заклеюватимуть свої номера – їх каратимуть, – заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Перші місяці камери лише фіксуватимуть швидкісний режим, додали під час презентації.

Факти ICTV раніше повідомляли, що система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху почне працювати з 1 червня.