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Факти / Україна

МОЗ розглядає створення санепідемслужби у складі міністерства

Міністерство охорони здоров’я не планує відновлювати функціонування Державної санітарно-епідеміологічної служби як окремого органу.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Однак він зазначив, що розглядається можливість створення служби саме в складі міністерства, яка б виконувала дуже чіткий функціонал.

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Зокрема, санітарно-епідеміологічна служба, за словами міністра, має проводити інфекційний контроль і реагувати на відповідні ситуації.

Нагадаємо, у лютому 2020 року через епідемію коронавірусу Рада національної безпеки і оборони звернулася до уряду з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

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