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Факти / Україна / Політика

Найбільша реформа за 10 років: в Україні з’явиться Міністерство з питань космосу

Під час реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство.

Крім цього, з’явиться посада віце-прем’єр-міністра з розвитку стратегічних технологій та інновацій. До його повноважень входитимуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що реформа ОПК має стати наймасштабнішою за останні десять років.

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– На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК Укроборонпром, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті реформи Укроборонпрому планують ліквідувати держконцерн і створити замість нього шість держкорпорацій, кожна з яких працюватиме в своїй галузі.

Що дасть ця реформа і коли її завершать, ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: РНБО

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